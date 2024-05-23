Подростки пытали электрошокером и раздели школьницу в Красногорске

В Подмосковье двое юношей приставали к школьнице, пытая ее электрошокером. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

В Красногорске вечером мама поручила 13-летней девочке выгулять собаку и вернуться домой. Однако школьница ушла на прогулку с подругами и компанией юношей.

Остальные подростки разошлись, когда девочка осталась в машине с 15-летним и 16-летним парнями. По ее словам, юноши начали грубо приставать к ней. Она пыталась сопротивляться, но один из подростков достал из бардачка электрошокер и несколько раз ударил ее током в бедро. После этого парни раздели девочку.

В это время мать и старшая сестра искали школьницу. Они ходили по дворам, в одном из которых заметили подозрительную машину. Там они увидели заплаканную девочку. Ее вытащили из автомобиля и помогли одеться.

Парни на машине скрылись с места, но их быстро нашли и доставили в отдел полиции. Судьбу подростков решат правоохранители.

При этом на следующий день после задержания юношей машину, в которой все произошло, заметили в Куркино. За рулем находился неизвестный водитель. Полицейские организовали погоню, чтобы задержать водителя. Его личность устанавливается.