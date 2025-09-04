Подростки пострадали в перевернувшейся иномарке в Нижнем Новгороде

Серьезная авария с участием подростков произошла на улице Генерала Ивлева в Нижнем Новгороде. Подробности сообщило НИА «Нижний Новгород » со ссылкой на отдел ГИБДД по региону.

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель Kia Sportage не справился с управлением, из-за чего легковушка перевернулась. В иномарке находились четверо пассажиров: двое 17-летних подростков, девушка 15 лет и мальчик в возрасте около 13 лет. Им потребовалась госпитализация.

Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. Полиция ищет автомобилиста и устанавливает точные обстоятельства ДТП.