Подростки попали под уголовное дело после серии краж в Пензенской области

Следственный отдел МВД России города Заречного возбудил уголовные дела по факту краж из гаражей. Об этом издание «Пенза-пресс» проинформировала пресс-служба регионального УМВД.
Преступления происходили в период с октября по январь 2024 года. За этот промежуток времени злоумышленники похитили мопед марки «Карпаты», металлические запчасти и осветительное оборудование от автомобиля.
Подозрения пали на двоих несовершеннолетних. Сами подростки признались, что проникали в гаражи через люк на крыше. Полиция изъяла похищенное имущество.
Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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