Подростки попали под уголовное дело после серии краж в Пензенской области

Следственный отдел МВД России города Заречного возбудил уголовные дела по факту краж из гаражей. Об этом издание «Пенза-пресс» проинформировала пресс-служба регионального УМВД.

Преступления происходили в период с октября по январь 2024 года. За этот промежуток времени злоумышленники похитили мопед марки «Карпаты», металлические запчасти и осветительное оборудование от автомобиля.

Подозрения пали на двоих несовершеннолетних. Сами подростки признались, что проникали в гаражи через люк на крыше. Полиция изъяла похищенное имущество.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.