Подростки на питбайке пострадали при столкновении с иномаркой в Челябинской области

Дорожная авария с участием несовершеннолетних произошла в челябинском поселке Вишневогорск. Об этом сообщил « Курс дела » со ссылкой на ГАИ региона.

Согласно данным ведомства, 14-летний водитель питбайка следовал по дороге с выключенными фарами. Автомобилист за рулем Hyundai не заметил помеху, что привело к столкновению.

Травмы получили юный мотоциклист и его 12-летний пассажир. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.