Подростки на питбайке пострадали при столкновении с иномаркой в Челябинской области
Дорожная авария с участием несовершеннолетних произошла в челябинском поселке Вишневогорск. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на ГАИ региона.
Согласно данным ведомства, 14-летний водитель питбайка следовал по дороге с выключенными фарами. Автомобилист за рулем Hyundai не заметил помеху, что привело к столкновению.
Травмы получили юный мотоциклист и его 12-летний пассажир. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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