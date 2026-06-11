Подростки на питбайке попали в ДТП под Новосибирском

В Бердске на улице Кирова поздно вечером произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации Госавтоинспекции, 25-летний водитель автомобиля Toyota столкнулся с питбайком, которым управлял 17-летний подросток. В качестве пассажирки на мотоцикле находилась его 15-летняя подруга, написал сайт atas.info .

Сила столкновения была настолько велика, что автомобиль получил значительные повреждения. В результате аварии оба подростка были доставлены в реанимацию с различными травмами, а также медицинская помощь потребовалась и водителю легковушки.

Предварительно установлено, что виновником ДТП мог быть именно владелец японской машины, который, по данным следствия, проехал на запрещающий сигнал светофора.