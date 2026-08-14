Подростки на мопеде попали в аварию в Петергофе

В Петродворцовом районе произошла дорожная авария. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 55-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с мопедом при повороте во двор около дома № 2/13 по Чебышевской улице. Последним транспортным средством управлял 14-летний подросток без водительских прав.

Водитель мопеда и его 14-летний пассажир получили травмы и попали в больницу. В отношении водителя иномарки составили административный протокол по статье о нарушении ПДД, которое привело к причинению легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевших.

Известно, что в 2026 году женщина уже шесть раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.