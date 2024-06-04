Подростки на электросамокате столкнулись с LADA в Тюменской области

В Тюменской области два мальчика 13-ти и 14-ти лет на электросамокате лоб в лоб столкнулись с отечественным автомобилем. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на  управление ГАИ по региону.

ДТП произошло накануне в селе Суерка в Упоровском районе. За управление электросамокатом отвечал 13-летний мальчик.

Обоих школьников доставили в больницу с травмами. Подробности их состояния не сообщается.

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