Подростки на электросамокате столкнулись с LADA в Тюменской области
В Тюменской области два мальчика 13-ти и 14-ти лет на электросамокате лоб в лоб столкнулись с отечественным автомобилем. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на управление ГАИ по региону.
ДТП произошло накануне в селе Суерка в Упоровском районе. За управление электросамокатом отвечал 13-летний мальчик.
Обоих школьников доставили в больницу с травмами. Подробности их состояния не сообщается.
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