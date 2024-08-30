Подростки на электросамокате пострадали в ДТП с иномаркой в Тюмени

Дорожная авария с участием школьников произошла на улице Горького в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ГИБДД региона.

Согласно информации ведомства, подростки 14 и 15 лет, следуя на электросамокате, врезались в машину Mercedes на пешеходном переходе.

В результате ДТП юноши получили ушибы ног. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

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