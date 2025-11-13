Подростки из ЯНАО попали под уголовное дело после угона автомобиля

В селе Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа двое подростков 15 и 16 лет стали фигурантами уголовного дела после того, как угнали автомобиль. Из-за алкогольного опьянения юноши не смогли далеко уехать и оказались в кювете, написало Ura.ru .

По сообщению следственного отдела по Приуральскому району, возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних по статье 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

«Следственным отделом по Приуральскому району возбуждено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 166 УК РФ», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.

Сейчас выясняются все детали происшествия и собираются доказательства. Подросткам грозит уголовная ответственность.