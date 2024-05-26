Подростки из Белгорода разгромили детский лагерь в Башкирии

Подростки из Белгорода устроили погром в лагере «Орленок» в Башкирии, сообщил Mash . По данным Telegram-канала, дети приехали отдыхать по госпрограмме, все было хорошо до последнего дня смены.

Отдыхали в лагере подростки 13-14 лет. Почти всю смену они участвовали в соревнованиях, ездили на экскурсии. Но на 20-й день — перед отъездом — что-то пошло не так, и молодые люди «отметили» отъезд погромом.

По данным Mash, дети выбили двери и окна, уничтожили москитные сетки, разбили раковины, разбросали матрасы и выбросили на улицу стулья. Сотрудники «Орленка» пытались остановить происходящее, но безуспешно.

Telegram-канал обратился за комментарием к администрации лагеря, однако там говорить о случившемся отказались.