Подростка задержали за угон мотоцикла в Кировском районе Петербурга

Сотрудники полиции Кировского района Петербурга задержали подростка, который угнал мотоцикл стоимостью 340 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Мастер электросетевой компании, 39-летний мужчина, обратился в полицию ночью 9 сентября. Он заявил, что его байк пропал возле дома на проспекте Маршала Жукова.

По подозрению в угоне на улице Десантников задержали 17-летнего парня. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мотоцикл находится на спецстоянке.