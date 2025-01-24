Подростка со множественными ранениями доставили в больницу в Петербурге

В четверг, 23 января, в одну из больниц Петербурга доставили 17-летнего подростка. На теле юноши были обнаружены множественные ножевые ранения. Об этом сообщила Neva.Today.
В настоящий момент пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подростка нашли в квартире на северо-западе Петербурга.
Полиция выяснила, что несовершеннолетний проживает в съемной квартире вместе с родителями и сестрами. Его семья на учете в ОДН она не состоит. Сейчас сотрудники Следственного устанавливают обстоятельства и детали травмирования подростка.
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