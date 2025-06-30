Подростка с тяжелыми травмами погрузили в кому после ДТП в Петербурге

Вечером 29 июня у дома 40 корпус 3 на Красносельском шоссе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. По информации Piter.TV , водитель автомобиля «УАЗ Патриот» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 14-летнего мальчика.

За рулем внедорожника был 58-летний мужчина. Он двигался по пешеходному переходу, когда под колеса его машины попал подросток.

Ребенок получил множественные переломы черепа, закрытые повреждения грудной клетки, переломы плеча и обеих костей ноги слева. Его экстренно доставили в первую городскую детскую больницу. Сейчас подросток в критическом состоянии, он погружен в искусственную кому.

Известно, что ранее водителя штрафовали за нарушения правил дорожного движения: за неправомерный маневр обгона и за езду без полиса ОСАГО.