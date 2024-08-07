Подростка, пытавшегося скрыться на автомобиле от преследования, задержали в Ленобласти

В деревне Мины Гатчинского района Ленобласти правоохранители задержали несовершеннолетнего, пытавшегося скрыться от преследования на автомобиле ВАЗ-21074. Об этом сообщил Piter.TV .

Подросток, увидев страж порядка, резко превысил скорость и попытался скрыться. Для его остановки полицейским пришлось применить табельное оружие. Лихач остановился только после предупредительного выстрела в воздух.

Подростка привлекли к административной ответственности, а затем передали родителям.