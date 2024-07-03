Подростка приговорили к 3 годам колонии за смертельное ДТП в Тюменской области

В Тюменской области Бердюжский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии 17-летнего подростка, который устроил ДТП с тремя жертвами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, осенью прошлого года при повороте налево подсудимый за рулем легковушки не уступил дорогу грузовому тягачу. В результате аварии три человека погибли, один ребенок получил тяжелые травмы.

Отмечается, что подросток получил наказание ниже самого минимального предела.

«Бороться есть, чем». Экс-офицер назвал четыре способа противостоять дронам ВСУ

Неуловимые «Кинжалы». Главное об уникальном гиперзвуковом оружии России

Герой Белого моря. Как поморский кормщик повторил подвиг Ивана Сусанина

Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте