Подростка приговорили к 3 годам колонии за смертельное ДТП в Тюменской области

В Тюменской области Бердюжский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы в воспитательной колонии 17-летнего подростка, который устроил ДТП с тремя жертвами. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.

По данным следствия, осенью прошлого года при повороте налево подсудимый за рулем легковушки не уступил дорогу грузовому тягачу. В результате аварии три человека погибли, один ребенок получил тяжелые травмы.

Отмечается, что подросток получил наказание ниже самого минимального предела.