Подростка наградили за спасение семьи из пожара в ЯНАО
В Мужах в ЯНАО подростка наградили после того, как он спас из пожара свою семью. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на местные СМИ.
Пожар начался в частном доме, в котором жила семья. Его заметил 15-летний подросток и вывел через окно свою бабушку и младших братьев.
Отважный поступок школьника оценили. Ему вручили благодарность и памятный подарок.
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