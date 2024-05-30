Подростка наградили за спасение семьи из пожара в ЯНАО

В Мужах в ЯНАО подростка наградили после того, как он спас из пожара свою семью. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на местные СМИ.

Пожар начался в частном доме, в котором жила семья. Его заметил 15-летний подросток и вывел через окно свою бабушку и младших братьев.

Отважный поступок школьника оценили. Ему вручили благодарность и памятный подарок.

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