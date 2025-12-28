Подростка из Перми осудили за жестокое убийство родных

Суд в Перми вынес приговор подростку, который лишил жизни свою бабушку и дядю. Об этом Ura.ru сообщило следственное управление по Пермскому краю.
Молодой человек признан виновным в особо жестоком убийстве и получил реальный срок наказания. Пресс-служба ведомства информирует: «Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии».
Причиной убийства, под данным следствия, стали «личные неприязненные отношения».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте