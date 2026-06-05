Подростка из Марий Эл заподозрили в краже денег у родителей подруги

В Советском районе Марий Эл у местной жительницы пропал кошелек с крупной суммой денег. Ущерб превысил 400 тысяч рублей. Об этом написало ИА МариМедиа .

Сотрудники полиции быстро вышли на подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний друг дочери потерпевшей.

Подросток пришел в гости к своей подруге, когда ее родителей не было дома. Пока девочка была занята, он незаметно похитил деньги, которые были спрятаны в шкафу. Молодой человек знал о сбережениях и месте их хранения, поэтому смог легко украсть их. Деньги он потратил на погашение своих долгов.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».