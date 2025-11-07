Подростка доставили в тяжелом состоянии в больницу после ДТП в Петербурге

Правоохранительные органы Приморского района начали проверку по факту ДТП, в котором пострадал 16-летний юноша. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне на улице Дорога в Каменку 24-летний водитель Audi A4 при обгоне другой машины наехал на ученика 11 класса. Подросток шел в попутном направлении по неосвещенному участку дороги.

За рулем иномарки был водитель, которого в этом году 16 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.