Подозревают брата. Мертвую 15-летнюю девушку нашли в Рязани

СК проверяет рязанского подростка на причастность к убийству сестры

Власти возбудили уголовное дело после убийства 15-летней девушки в Рязани. Одним из подозреваемых следователи считают ее 17-летнего брата, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Родители оставили подростков одних дома на сутки. Тело девушки с признаками насильственной смерти они нашли в одной из комнат. Юноша пропал.

Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Криминалисты уже осмотрели место преступления и собрали первые улики. Оперативники опросили соседей, идет и поиск возможных свидетелей.

Найти брата убитой девушки пока не удалось. Подростка собираются проверить на причастность к этому преступлению.

Уголовная ответственность за убийство в России наступает с 14 лет. К подросткам применяются особые правила наказания.

Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних не может превышать 10 лет.

