Подозреваемый в убийстве полицейского на Кубани покончил с собой. Что известно о его смерти

Вероятного убийцу полицейского и его жены на Кубани обнаружили мертвым. По предварительным данным, подозреваемый свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Что произошло

Утром 16 декабря 2024 года после тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Ленина в городе Белореченске обнаружили тела убитых мужчины и женщины. Ими оказались 23-летний сотрудник ОМВД России по Белореченскому району и его 19-летняя жена. По предварительным данным следствия, причиной смерти супругов стали ножевые ранения.

Кого заподозрили в убийстве

После проведения следственных действий оперативники заподозрили в убийстве 29-летнего белореченца Дмитрия Фошенко. По версии правоохранителей, он вместе с семейной парой отдыхал в одном из клубов города, после чего супруги предложили продолжить вечер в своей квартире. А через несколько часов пожарные обнаружили тела полицейского и его жены. Фошенко же скрылся от правоохранителей, поэтому его объявили в розыск.

Смерть подозреваемого

В четверг, 26 декабря, пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю сообщила, что следователи вместе с полицейскими в соседнем поселке в лесу обнаружили тело Фошенко. Также недалеко от тела оперативники обнаружили автомобиль подозреваемого. По предварительным данным Следкома, беглец покончил с собой.

В распоряжении 360.ru появились посмертное фото подозреваемого.

По словам пресс-службы, следователи продолжают работать над установлением всех обстоятельств происшествия. Руководство Следственного управления СК России по Краснодарскому краю взяло на контроль ход расследования.