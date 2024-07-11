Подозреваемого в убийстве семьи спортивного комментатора задержали в Британии

Полиция задержала подозреваемого в убийстве семьи комментатора Ханта в Британии

В Британии правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги и двух дочерей спортивного комментатора Би-би-си Джона Ханта. Об этом сообщили представители британской полиции в соцсети X .

В публикации сказано, что подозреваемого в массовом расстреле из арбалета удалось выследить на севере Лондона в районе Энфилд. Им оказался 26-летний Кайл Клиффорд.

Журналисты Daily Mail уточнили, что мужчину задержали на кладбище у парка Хилли Филдс. Его вынесли оттуда на носилках и увезли в больницу.

Полицейские в официальном заявлении заверили, что в Клиффорда не стреляли, его нашли уже с травмами.

По данным правоохранителей, жертвы знали подозреваемого. Предположительно, он был бойфрендом одной из убитых дочерей комментатора.