Подозреваемого в убийстве подростка в 2007 году задержали в Красноярском крае

Следствие установило, что в июле 2007 года 16-летнего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами, от которых он впоследствии скончался. Долгое время личность преступника оставалась неизвестной, но спустя 17 лет правоохранительным органам удалось выйти на след подозреваемого.

Выяснилось, что погибший подросток работал у лесозаготовителя, но после того, как ему не выплатили зарплату, он обратился в полицию с заявлением о незаконной вырубке леса. Сын предпринимателя, узнав об этом, решил наказать мальчика. В ночь на 14 июля возле клуба «Юность» на Партизанской улице он до смерти избил подростка.

Расследование дела продолжается.