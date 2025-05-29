Подозреваемого в убийстве боксера в Свердловской области заключили под стражу

В Серове (Свердловская область) произошел инцидент, в результате которого погиб 29-летний боксер. По данным URA.RU , подозреваемого в убийстве отправили под стражу до 26 июля.

Трагедия случилась 25 мая на Сортировке. Как предполагают следователи, мужчина проводил время с друзьями во дворе, когда к ним подошел неизвестный и начал ругаться. После этого он ушел домой, взял нож, вернулся и напал на спортсмена. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали только 27 мая. Причины нападения пока не установлены.