Подозреваемого в убийстве 30-летней давности задержали в Ханты-Мансийске

Мужчину из Ханты-Мансийска обвинили в совершении убийства, которое произошло 30 лет назад. Тогда жительницу Тобольска (Тюменская область) ударили ножом в шею и скинули в котлован. Об этом сайту muksun.fm сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Житель ХМАО познакомился в тобольском кафе с 22-летней девушкой. По пути к дому мужчины между ними вспыхнул конфликт. Югорчанин ударил девушку ножом в шею, а после задушил ее платком. Тело девушки было обнаружено в котловане через два дня.

Более 30 лет следователи из Тюменской области искали виновного. Подозреваемый был найден в Ханты-Мансийске и предстанет перед судом. Сестра убитой обратилась в суд, требуя компенсации в размере одного миллиона рублей.