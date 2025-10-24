Подозреваемого в краже драгоценностей задержали в Петербурге

В районе Купчино в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже ювелирных изделий из квартиры знакомого. Детали этого инцидента были обнародованы пресс-службой городской полиции. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно сообщению, днем 23 октября в правоохранительные органы обратился 47-летний житель дома № 9 по Будапештской улице. Мужчина заявил о пропаже ювелирных изделий из его квартиры. Полиция выяснила, что неизвестный открыл дверь ключом и украл драгоценности на сумму полтора миллиона рублей.

В тот же день в доме № 23 по Будапештской улице полицейские задержали 47-летнего знакомого пострадавшего. Мужчина приходил поливать цветы в квартире заявителя в его отсутствие.