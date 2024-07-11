Подозреваемого в февральском налете на магазин в Янино задержали в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали мужчину, подозреваемого в февральском ночном налете на магазин в Янино. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

Случай с ограблением произошел еще в ночь с 17 на 18 февраля во Всеволожском районе Ленобласти. Правоохранители установили, что к налету на магазин причастен 31-летний уроженец юга России, проживающий в поселке Янино-1.

Мужчину задержали на проспекте Непокоренных в Калининском районе. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».