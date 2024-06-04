Подмосковную колдунью задержали за оскорбление чувств верующих

Жительницу подмосковной Ивантеевки задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК .

«Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», — заявили следователи.

Кроме того, в интернете женщина опубликовала ролик, в котором, по версии СК, содержались высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ России. В ее доме прошли обыски.

По информации источника РИА «Новости», речь идет о главе организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.

Суликова, также известная как Алена Полынь, принимала участие в шоу «Битва экстрасенсов». На своих курсах она учила искусству магии. У женщины есть магазин магических товаров в Ивантеевке.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. По его мнению, это поможет бороться с услугами гадалок и экстрасенсов.