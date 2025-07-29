Под завалами здания в Екатеринбурге не нашли людей
На месте обрушения секции в административном здании в Екатеринбурге продолжают работать более 40 человек и спецтехника. По последним данным, людей под завалами не нашли.
Конструкции разбирали вручную, также на место прибыли кинологические расчеты.
После завершения обследования места ЧП, когда спасатели убедились, что пострадавших под обломками нет, к работам приступила инженерная техника.
Причины, по которым у здания обвалилась одна из секция, пока неизвестна. Все обстоятельства происшествия уточняются.
На этой неделе обрушение аварийного здания произошло в Астрахани: там обвалился целый подъезд.