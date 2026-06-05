Под Тверью приостановили работу лагеря из-за госпитализации детей

Работу загородного лагеря «Зарница» в Тверской области приостановили после госпитализации 14 детей в инфекционное отделение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«На данный момент деятельность лагеря приостановлена», — также отметили в ведомстве, его ответ приводит агентство.

Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. По информации регионального Роспотребнадзора, причины, по которым детей доставили в инфекционное отделение больницы Ржева, пока не установлены.

Сообщается, что основная группа пациентов, у которых наблюдались признаки отравления, прибыла из Москвы и Подмосковья. Детям оказали медицинскую помощь и назначили лечение. Состояние пациентов стабильное, симптомы исчезли, температура в норме.