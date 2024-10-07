Под Нижним Новгородом случилась утечка серной кислоты на железной дороге

Серная кислота начала утекать из цистерны на железнодорожной станции в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) в беседе с РИА «Новости».
Происшествие случилось 6 октября днем на станции Игумново Горьковской железной дороги.
«При осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», — заявили в пресс-службе.
По данным источника агентства, обошлось без пострадавших. Экологии ничего не угрожает. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.
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