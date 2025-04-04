Под Каширой пропала 13-летняя девочка

В Кашире ведут поиски пропавшей 13-летней школьницы. Информация об этом появилась в местном Telegram-канале со ссылкой на областную организацию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град».

Известно, что подросток пропала сегодня в деревне Кокино. Была одета в черную куртку, черные джинсы, черные с белыми полосками кроссовки. С собой у школьницы был черный рюкзак.

Рост школьницы 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза зеленые.

«Сейчас к поискам подключены активисты организации, активно рассылается информация в сетях», — добавили авторы сообщения.

Все обстоятельства исчезновения подростка уточняются.