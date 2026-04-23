Под Арзамасом 25-летний водитель погиб, выехав на встречку

Молодой водитель стал жертвой ДТП в Нижегородской области. Авария случилась во вторник, 21 апреля, около 17:00 на первом километре подъезда к промзоне Арзамаса. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, 25-летний мужчина за рулем иномарки Opel Frontera выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 60-летний шофер.

В результате аварии водитель внедорожника получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй участник ДТП не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины дорожной трагедии.