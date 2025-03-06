Почти сутки спасатели тушили полыхающий магазин в Приморском районе Петербурга

Пожар охватил магазин пробковых изделий в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании в производственном здании на улице 1-я Конная Лахта поступила 4 марта в 13:30. Через два часа возгорание удалось локализовать. Полностью ликвидировали огонь спустя почти сутки.

В тушении пламени были задействованы 38 спасателей и девять единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.