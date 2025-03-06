Почти сутки спасатели тушили полыхающий магазин в Приморском районе Петербурга
Пожар охватил магазин пробковых изделий в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Информация о возгорании в производственном здании на улице 1-я Конная Лахта поступила 4 марта в 13:30. Через два часа возгорание удалось локализовать. Полностью ликвидировали огонь спустя почти сутки.
В тушении пламени были задействованы 38 спасателей и девять единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали.
Рыбак провалился под лед на Москве-реке. Его заметила провожавшая детей в школу женщина
Военные за ночь уничтожили 36 БПЛА над регионами России
Спасатели ликвидировали крупный пожар на складе в Сходне
«Громадная сумма». Орбан — о реальности выплат Украине от «коалиции желающих»
Прятала миллионы в цветочном горшке и угрожала убийством. За что жену экс-мэра Сочи Копайгородского поместили в СИЗО
«Влечению нужна напряженность». Стало известно, что убивает страсть в спальне
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте