Почти две недели назад на Урале загадочно пропал 16-летний подросток

В Свердловской области бесследно пропал 16-летний подросток. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте» .

«Внимание! Помогите найти подростка! <…> Город Кушва, Свердловская область. С 17 августа 2025 года его местонахождение неизвестно», — написали поисковики.

Волонтеры уточнили, что подросток может находиться в одном из городов области. Также поисковики опубликовали приметы парня на момент пропажи.

Подросток худощавого телосложения, русоволосый и с голубыми глазами. На нем были черные джинсы и такого же цвета кофта с капюшоном, на ногах — черно-белые кроссовки.

Ранее в Челябинске спасатели нашли живой пропавшую 17-летнюю девушку. Подросток нуждался в медицинской помощи.