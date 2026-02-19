Почти 9 тыс. петербуржцев привлекли к ответственности за распитие алкоголя на улице в 2025 году

За минувший год в Санкт-Петербурге почти девять тысяч человек привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в неположенном месте. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на ГУ Федеральной службы судебных приставов по Северной столице.
Больше всего таких случаев зафиксировали в Выборгском, Калининском, Кировском и Приморском районах города.
Судебные приставы возбудили свыше 16 тысяч исполнительных производств и взыскали почти пять миллионов рублей. В общественных местах были замечены нетрезвыми 55 горожан.
