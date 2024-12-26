Почти 50 человек эвакуировали из жилого дома в Нижнем Новгороде из-за пожара

Из-за возгорания в одной из квартир жилого девятиэтажного дома на улице Маршала Голованова в Нижнем Новгороде эвакуировали 47 жильцов, в том числе пятерых детей. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар на территории 10 квадратных метров. В тушении участвовали 25 спасателей и семь единиц техники, никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

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