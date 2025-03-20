Почти 40 курсантов пострадали в ДТП с автобусами военной жандармерии во Франции

Четыре автобуса военной жандармерии стали участниками ДТП во Франции. Дорожная авария произошла в департаменте Ивелин под Парижем. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал TF1.

По опубликованной информации, в результате происшествия различные травмы получили 36 человек. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что в автобусах находились около 120 курсантов. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.