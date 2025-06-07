Почти 300 приусадебных участков оказались под водой из-за паводков в ЯНАО

В ЯНАО произошло масштабное затопление, в результате которого под водой оказались около 300 приусадебных участков. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По данным местных властей, уровень воды в реке Пякупур поднялся на рекордные 10 метров, что привело к затоплению практически целого города — Тарко-Сале. Улицы превратились в реки, по которым плавала рыба.

Спасательные работы ведутся круглосуточно. Используются лодки, так как машины не могут передвигаться по затопленным улицам. Владимир Пономарев, начальник Управления по делам ГО и ЧС Пуровского района, предупредил о возможной второй волне наводнения из-за активного таяния снега.