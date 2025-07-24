Почти 100 человек скончались от отравления алкоголем в Саратовской области с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года в Саратовской области зарегистрировали 233 случая отравления спиртосодержащей продукцией, 98 из которых закончились летально. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили представители регионального Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, по сравнению с первой половиной 2024 года число отравлений сократилось на 22,3 %, а смертельных случаев — на 27,4 %.

Специалисты рекомендовали приобретать алкоголь исключительно в лицензированных магазинах и избегать покупок напитков по заниженным ценам, без заводской упаковки и акцизных марок, а также через интернет. Жителям напомнили, что вред здоровью может нанести даже небольшое количество алкоголя.