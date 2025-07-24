Почти 100 человек скончались от отравления алкоголем в Саратовской области с начала года

За первые шесть месяцев 2025 года в Саратовской области зарегистрировали 233 случая отравления спиртосодержащей продукцией, 98 из которых закончились летально. Об этом телеканалу «Саратов 24» сообщили представители регионального Роспотребнадзора.
Как отметили в ведомстве, по сравнению с первой половиной 2024 года число отравлений сократилось на 22,3 %, а смертельных случаев — на 27,4 %.
Специалисты рекомендовали приобретать алкоголь исключительно в лицензированных магазинах и избегать покупок напитков по заниженным ценам, без заводской упаковки и акцизных марок, а также через интернет. Жителям напомнили, что вред здоровью может нанести даже небольшое количество алкоголя.
Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Новую детскую площадку откроют в Черноголовке
В Амурской области организовали оперативный штаб по крушению Ан-24
Еще 10 торговых точек по продаже овощей проверили в Мытищах
Волонтеры передали тысячную маскировочную сеть музею в Лыткарине
Детские оздоровительные лагеря проверили в Домодедове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте