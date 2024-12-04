По казарме полка спецназа в Грозном, предположительно, ударил беспилотник

Беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» (РВНП).
По словам собеседников РВНП, в результате случившегося никто не пострадал. Информации о разрушениях тоже не поступало.
Вместе с тем, по их словам, взрыв якобы произошел прямо в казарме.
О звуках взрыва в Грозном ранее также сообщил Telegram-канал Baza. Официальных данных о событиях в столице Чечни не поступало.
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