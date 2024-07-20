Пневматики основных опор шасси разорвало у Ан-24 при посадке в Якутии

Росавиация начала расследование ЧП с Ан-24 при посадке в аэропорту в Мирном

Разрыв пневматиков основных опор шасси произошел у самолета Ан-24 при посадке в аэропорту Мирного в Якутии. На борту находились 53 человека. В обстоятельствах случившегося разбирается комиссия Росавиации, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

В Мирный Ан-24 прилетел около 08:00 20 июля из Ленска. Во время посадки у воздушного судна разрушились несколько пневматиков основных опор шасси.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 49 пассажиров. Никто из них не пострадал, подчеркнул Кореняко.

После ЧП Ан-24 отбуксировали на стоянку. С 08:40 до 09:10 аэропорт закрывали на прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, в этот период уходов воздушных судов, летевших в Мирный, на запасные аэродромы не было.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — подчеркнул Кореняко.

Ключевой целью расследования он назвал установление причин случившегося и принятие мер по их предотвращению в будущем.

Также в обстоятельствах ЧП разбирается якутский следственный отдел на транспорте, заявили в Восточном МСУТ СК. Проверку проводят по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.