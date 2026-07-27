Площадь природных пожаров на Ямале увеличилась до 7,9 тысячи гектаров

Площадь природных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе достигла 7 957 гектаров. Всего в регионе зарегистрировали 30 ЧП, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Пожары вспыхнули в Красноселькупском, Надымском, Шурышкарском, Приуральском, Пуровском районах.

«Общая площадь, пройденная огнем, составляет 7 957 гектар», — уточнили в департаменте.

Для ликвидации возгораний задействовали 514 человек. За прошедшие сутки специалисты округа потушили природные пожары на площади 410,9 гектаров.

Ранее крупное ЧП произошло в частном секторе поселка Нижний Баскунчак Астраханской области. Огонь охватил восемь жилых домов и еще четыре хозпостройки, вокруг них вспыхнула сухая трава.

Работу спасателей осложнили жара и сильный ветер. Для тушения пожара на место направили 25 специалистов и восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд.