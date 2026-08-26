Площадь пожара в заповеднике «Утриш» в Анапе выросла до 70 гектаров

Глава Анапы Маслова: пожар в заповеднике «Утриш» тушат на площади 70 гектаров

Площадь возгорания в заповеднике «Утриш» в Анапе достигла 70 гектаров, работы по тушению продолжаются второй день. Об этом в телеграм-канале заявила глава города-курорта Светлана Маслова.

По ее словам, действия спасателей осложняют труднодоступная местность и горный ландшафт.

«Тем не менее принимаются необходимые меры для спасения заповедника», — подчеркнула Маслова.

Всего в тушении задействовали 30 единиц техники и 119 человек. Власти Анапы организовали на месте работу оперативного штаба. Маслова добавила, что из Геленджика для тушения может отправиться вертолет, но ветреная обстановка способна внести корректировки в эти планы.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся промышленный склад на площади 82 тысячи квадратных метров. На месте ЧП работали больше 200 спасателей и порядка 65 единиц специальной техники.