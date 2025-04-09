Площадь пожара в роддоме в районе Лефортово составила 50 кв. метров

Пожар в роддоме на Госпитальной площади ликвидировали. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Пострадавших нет. Всех эвакуированных и спасенных разместили в соседних корпуса больницы», — уточнил он.

Ликвидацию пожара ранее подтвердили в МЧС. Пациентов и персонал временно разместили в другом корпусе больницы. На месте ЧП работают 92 специалиста и 24 единицы техники.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.