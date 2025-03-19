Площадь пожара на кубанской нефтебазе достигла 3750 «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе достигла 3750 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Резервуар, из которого ранее произошла утечка нефтепродуктов, охвачен огнем. Спасатели тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Для борьбы с огнем привлекли дополнительные ресурсы. В настоящее время на месте происшествия работают 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных состава.

Причиной пожара на нефтебазе стала преднамеренная атака украинских беспилотников. Осколки сбитых дронов упали на территории предприятия, повредив один из трубопроводов. Из резервуара начала утекать нефть.