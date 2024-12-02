Плохое самочувствие водителя иномарки привело к ДТП с машиной скорой помощи в Кургане
Дорожная авария с участием машины скорой помощи произошла на Сибирской улице в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прес-службу Госавтоинспекции УМВД России по городу.
Согласно данным ведомства, водитель Honda CR-V почувствовал себя плохо и потерял контроль над иномаркой. В результате он столкнулся с автомобилем Ford Tranzit, в котором находились медики.
Предполагаемому виновнику ДТП потребовалась госпитализация. В отношении мужчины составили административный протокол.
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