Плавучий ресторан Aquarell Hall в Петербурге потерял плавучесть

Плавучий ресторан Aquarell Hall на Малой Неве у дома 3 набережной Макарова частично затонул. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура .

Ресторанное судно накренилось и просело, но основной зал со столиками находится на поверхности. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло, сейчас специалисты откачивают воду.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта. На место выехала старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева.

Ранее в Санкт-Петербурге гидроцикл столкнулся с катером «Элиус» на реке Средней Невке. Женщина, управлявшая гидроциклом, получила травмы, ее доставили в больницу.