Плавучий ресторан Aquarell Hall в Петербурге потерял плавучесть
Прокуратура: в Петербурге частично затонул плавучий ресторан Aquarell Hall
Плавучий ресторан Aquarell Hall на Малой Неве у дома 3 набережной Макарова частично затонул. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Ресторанное судно накренилось и просело, но основной зал со столиками находится на поверхности. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло, сейчас специалисты откачивают воду.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта. На место выехала старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева.
Ранее в Санкт-Петербурге гидроцикл столкнулся с катером «Элиус» на реке Средней Невке. Женщина, управлявшая гидроциклом, получила травмы, ее доставили в больницу.