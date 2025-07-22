Пятимесячный сын мигрантов впал в кому после обрезания на дому
Mash: в Подмосковье спасают младенца после обрезания на дому
Младенца в критическом состоянии спасают после обрезания на дому. ЧП произошло в Подмосковье, сообщил Telegram-канал Mash.
Пострадавшему ребенку всего пять месяцев. Сейчас мальчик в коме, а хирург, делавший ему операцию, задержан.
Известно, что в Россию семья переехала из Таджикистана. В общей сложности пара растит четверых детей. Против матери впавшего в кому младенца завели дело по нескольким статям: за неисполнение родительских обязанностей и нарушение миграционного учета, уточнил собеседник Mash.
«Для классического религиозного обряда позвали знакомого специалиста из подмосковной больницы. Во время процесса у мальчика начались судороги, а потом он ослаб и побледнел», — добавил источник канала.
Скорую помощь в итоге вызвали не родители, а соседи, которые услышали крик ребенка.
В больнице у мальчика диагностировали аспирационную пневмонию, тяжелую анемию и неясные судороги.