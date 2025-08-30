Пятилетнюю девочку смыло в канализацию в США

Пятилетняя девочка попала в больницу в штате Флорида с тяжелыми травмами после того, как ее затянуло в ливневую канализацию. Об этом сообщило WWSB.

По данным издания, ребенок играл на улице, когда недалеко от нее прорвало водопроводную магистраль. Мощный поток образовал дыру в асфальте и смыл девочку в ливневую канализацию.

Очевидцы вызвали спасателей, которые смогли найти пострадавшую. Вода успела протащить ее по канализации примерно 90 метров. Сейчас девочка находится в госпитале, врачи оценивают ее состояние как критическое.

Полицейские выясняют, по какой причине прорвало трубу и почему девочка играла на улице одна.

Ранее в Ростовской области спасли пятерых детей, которых унесло на SAP-бордах в открытое море. Их обнаружили в одном километре от берега. Спасатели доставили школьников родителям.